Juazeiro do Norte receberá Autoescada articulada de 42 metros para combate a incêndios

O município de Juazeiro do Norte será o primeiro do interior a receber viaturas do tipo Autoescada articulada, equipamento referência no combate à incêndios. Além disso, outras duas viaturas serão enviadas ao Ceará, uma para Sobral e outra para Fortaleza. Os equipamentos serão usados em edificações elevadas e ocorrências de alta complexidade. Dois dos veículos possuem escadas com 42 metros de comprimento..

O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana na fábrica alemã Magirus-Deutz, na manhã de hoje (17), por meio de suas redes sociais. “Acabamos de liberar para envio imediato ao Ceará o primeiro dos três veículos especiais de salvamento e combate a incêndios adquiridos pelo Governo do Estado”, disse o chefe do executivo. Juntas, as três viaturas estão orçadas em R$ 4,5 milhões.

O equipamento de Juazeiro do Norte deve chegar ao Ceará nas próximas semanas, já as escadas do interior Norte devem ser encaminhadas aos respectivos destinos em 2020. Hoje, o Ceará já possui duas Autoescadas, que ficam na Sede dos Bombeiros, em Fortaleza. Com as três novas aquisições, a corporação deverá atuar de forma mais efetiva nos Municípios cearenses.

Helicópteros

O governo cearense está desde ontem (16), na Alemanha, se reunindo com representantes de multinacionais do país europeu. No encontro, foi anunciado, também, a aquisição de mais dois helicópteros da multinacional Airbus para a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

A Ciopaer possui quatro bases fixas espalhadas nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá, onde 166 profissionais de segurança pública se dividem entre pilotos, tripulantes operacionais, mecânicos e apoio solo.