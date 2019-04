Um jovem de 22 anos, morreu afogado na localidade conhecida como “Cachoeira do Pinga”, na zona rural do município de Tianguá, no fim da tarde desta quinta-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Francisco Teles de Andrade. Ele era morador da cidade de Frecheirinha e havia ido para a cachoeira com um grupo de amigos.

Conforme os policiais, o corpo de Francisco Teles foi recolhido pela Perícia Forense e encaminhado para o IML de Sobral.