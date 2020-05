Jovem de 20 anos desaparece após mergulhar em açude, e corpo é resgatado pelos bombeiros em Tianguá

O corpo de um jovem de 20 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na localidade de Lagoa do Padre, em Tianguá, no início da tarde desta segunda-feira (18). A vítima havia desaparecido no domingo (17), após mergulhar em um açude.



Fabrício da Silva Rodrigues foi localizado em óbito, dentro da água, pela equipe de Busca e Salvamento da 1ª Companhia do 3º Batalhão dos Bombeiros de Sobral, por volta das 13 horas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, depois do resgate, a vítima foi encaminhada para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em Sobral.