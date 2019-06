Jovem cai em ribanceira enquanto colhia frutas em Viçosa do Ceará

Um jovem caiu em uma ribanceira enquanto colhia frutas na cidade de Viçosa do Ceará, na Região da Serra da Ibiapaba, na manhã deste domingo (9).

O sargento Elizeu, da Polícia Militar da região, informou que Antônio Wilson Gomes dos Santos, 30 anos, foi encontrado pela própria mãe, após ela notar a demora do filho em voltar para casa. A mulher relatou que o homem saiu cedo dizendo que ia colher frutas.

Como a prática já era de costume, a mãe sabia o local em que o filho costumava buscar as frutas. Por volta de 12h, com a demora dele, ela resolveu procurá-lo em uma zona de mata, próximo a uma estrada íngreme do município.

Na via, ela encontrou o carro de mão e a blusa de Antônio Wilson. Logo em seguida, resolveu buscá-lo nos arredores e começou a ouvir gritos de socorro. Nesse momento, ela chamou populares para ajudar a resgatar o filho, que havia caído na ribanceira.

Bombeiros, socorristas e guardas municipais de Viçosa foram acionados para ajudar no resgate. Antônio Wilson foi retirado do local e encaminhado a um hospital da região com fraturas e arranhões pelo corpo.

Elizeu ressaltou, ainda, que acredita que o homem tenha escorregado e caído devido às condições do terreno, que estava escorregadio, molhado e com lama. No local, há muitos abacates.