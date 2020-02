Jovem cai de moto em rio enquanto fazia entregas no Ceará; bombeiros fazem buscas

Um jovem de 18 anos caiu de moto em um rio na cidade de Boa Viagem, no interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (19). O Corpo de Bombeiros faz buscas no local do acidente. O jovem trafegava em uma passagem molhada com a moto no momento do acidente.

Segundo os bombeiros, Chagas Neto estava fazendo entregas em uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e caiu no rio. Ele foi arrastado pela forte correnteza e desapareceu.

Uma equipe de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local do acidente para realizar buscas aquáticas. Até o momento, a vítima não foi encontrada.