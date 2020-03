Jiboia de três metros é capturada por moradores na zona rural de Ibiapina; veja vídeo

Uma cobra jiboia de aproximadamente três metros foi encontrada por moradores do Sítio Queimadas, na zona rural do município de Ibiapina, na Serra da Ibiapaba, na tarde desta quarta-feira (11). O animal estava em uma árvore, próximo a uma residência.

A população captrou a jiboia em um recipiente plástico e entrou em contato com a unidade do Policiamento Ostensivo Geral (POG). Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que os agentes de segurança atenderam a ocorrência e pediram apoio aos agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que realizaram o resgate do réptil.

A jiboia foi devolvida à natureza pelos agentes do ICMBio. Conforme o Instituto Chico Mendes, o animal não é peçonhento.

Cuidados

Segundo ambientalistas, as cobras ajudam no controle de pragas no ambiente, já que se alimentam de pequenos animais como camundongos e lagartos.

O aparecimento de serpentes é comum durante período chuvoso, já que, devido à terra encharcada, os animais saem dos esconderijos para procurar abrigos mais secos. As autoridades recomendam que a população não tente capturar os répteis e entrem em contato com uma unidade do Corpo de Bombeiros.

Em caso de ataques, o ideal é que a vítima ou alguém próximo tente tirar uma foto da cobra ou localizá-la para que a equipe médica identifique a espécie e, consequentemente, o soro antiofídico que será aplicado.