Jenifer aproveita 2º dia de carnaval em Banabuiú

A festa continua neste domingo (3) no carnaval das águas em Banabuiú com Thiago Ribeiro e Pisada Forrozeira no palco montado na beira do rio, encerrando o dia estará Júnior Vianna, Forró Quentão e Cláudio Ney & Juliana no Corredor da Folia.

Na segunda (4), a folia segue a partir do meio-dia com Eilha Maria e Paulo Júnior. A partir das 17h tem Arena Paredões e Igor Patyele e Forró do Balançado fechando a programação do terceiro dia de carnaval.

A média de público diário é 25 mil pessoas, segundo organizadores.

Quem está planejando aproveitar todos os dias de festa no município é a Jennyfer Rodrigues Ferreira, de 19 anos. Natural de Milhã, ela é desing de sobrancelhas e viaja todos os dias 150km nesse feriado para brincar o carnaval em Banabuiú com uma turma de 20 amigos.

"Eu não esperava que o meu nome fosse ser assim tão falado na boca das pessoas. No começo a gente achava ruim, porque as pessoas ficavam zoando, mas agora está sendo um máximo. Eu estou curtindo o meu carnaval com os meus amigos", comenta.