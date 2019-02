Jaguaruana tem maior chuva do Ceará entre domingo (24) e segunda (25)

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã desta segunda-feira (25), apontou que entre o início de domingo (24) e esta segunda, o município de Jaguaruana registrou os maiores números de chuva no Estado: foram 69 mm. Enquanto isso, em Fortaleza, a fundação registrou apenas 4,6 mm.

A chuva causou enxurrada nas ruas da cidade e entrou em diversas lojas e casas no município de Orós, no Vale do Jaguaribe. Parte da estrada que dá acesso a comunidade do Sítio Romão ficou tomada de água.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Jaguaruana (Posto: Jaguaruana) : 69.0 mm Itaiçaba (Posto: Elevatorio ) : 64.0 mm Barreira (Posto: Barreira) : 61.0 mm Aracati (Posto: Mata Fresca) : 44.2 mm Granja (Posto: Granja) : 35.0 mm Crateús (Posto: Ibiapaba) : 33.0 mm Orós (Posto: Palestina) : 32.4 mm Viçosa Do Ceará (Posto: Manhoso) : 32.0 mm Itaiçaba (Posto: Itaicaba) : 32.0 mm Boa Viagem (Posto: Açude São Jose I) : 31.0 mm

De acordo com os dados da Funceme, desde domingo, choveu em 95 cidades do Ceará. Na lista das maiores precipitações do dia aparecem, logo após Jaguaruana, Itaiçaba, com 64 mm; Barreira, com 61 mm; Aracati, com 44,2 mm; Granja, com 35 mm; Crateús com 33 mm e Orós, onde ruas e avenidas também ficaram alagadas, teve 32,4 mm.

A previsão para segunda e terça-feira (26), a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões. Este cenário observado pelos meteorologistas da Funceme na manhã de hoje indica redução de chuvas em relação ao fim de semana.