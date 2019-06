Irmãs e amiga vítimas de acidente que matou 4 pessoas após carro cair em açude são veladas em Barro

Três das quatro vítimas do acidente em que um carro caiu dentro do açude na zona rural da cidade de Barro, interior do Ceará, estão sendo veladas nesta terça-feira (11), no município. São elas as irmãs Jandira Barbosa de Freitas, de 22 anos, Joseny Barbosa de Freitas, de 23 anos, e Valéria Araruana da Silva, 21 anos. O sepultamento das três também ocorre nesta terça.

As jovens estavam com mais dois amigos dentro do veículo que caiu no açude, por volta de 21h do último domingo (9). Amanda Duarte Teles, 20 anos, sobreviveu. O grupo voltava de uma festa quando o motorista perdeu o controle do carro em uma curva, capotou e caiu no açude.

Quatro amigos morrem afogados em carro após veículo cair em açude Foto: Arquivo Pessoal

Pedro Damião Júnior, de 27 anos, conduzia o carro. Ele foi sepultado em Cachoeira dos índios, na Paraíba, onde morava.

Segundo Francisco Almir dos Santos, sacristão da Igreja de Santo Antônio, do município, vai ser celebrada uma missa em homenagem às vítimas.