Intensidade das chuvas cai e apenas 21 municípios cearenses recebem pluviometria

O volume das chuvas voltou a cair, entre 7h de ontem e às 7h desta quarta-feira (25), no território cearense, que registrou precipitações em apenas 21 municípios, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior delas foi no Município de Morada Nova, que acumulou 17,5 milímetros. Com este cenário, estas foram as 24 horas com o quarto menor número de cidades banhadas deste mês de maio.

Mesmo com pouca intensidade, as precipitações se espalharam por sete das oito macrorregiões monitoradas pela Funceme, que ainda teve como destaque as chuvas de Martinópole (14 mm), Ocara (14 mm), Jati (12 mm) e Quixadá (11 mm).

Neste mês foram observados um acúmulo médio de 79 milímetros no Ceará. Isso representa 12,8% abaixo da média histórica do período, que é de 90,6 milímetros. No entanto, a quadra chuvosa — entre fevereiro e maio — registra uma média de 727,2 milímetros, estando 21,1% acima do normal para o período: 600,7%. O número também já supera os 695,8 milímetros da categoria “acima da média”, classificada pela Funceme.

Previsão

As condições meteorológicas seguem favoráveis para chuvas no Estado nos próximos três dias, mas sem grande intensidade. De acordo com as imagens de satélite, há poucas nuvens sobre o Ceará, bem como em grande parte do Nordeste.

A Funceme prevê para esta quarta-feira (27), nebulosidade variável em todas as regiões, com possibilidade de chuva na faixa litorânea. Amanhã (28), o tempo é o mesmo, mas com possibilidade de chuva, além da faixa litorânea, nas regiões Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Já na sexta-feira (29), predomina o tempo nublado em todas as regiões com chances de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na região Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns