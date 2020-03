Os municídios de Crato e Várzea Alegre são as duas novas cidades da região do Cariri cearense que passam a contar com o Projeto Valores Humanos na Educação Infantil, do Instituto Myra Eliane. O projeto, já implantado em 14 municípios, contribui na transformação da sociedade, através da formação e vivência dos Valores Humanos universais (amor, paz, verdade, retidão e a não-violência).

Atualmente, quase 500 escolas aplicam a metodologia, beneficiando a mais de 46 mil crianças em todo do estado.