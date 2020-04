"Instalação dos leitos de UTI em Iguatu está avançada", observa secretária executiva da Sesa

A cidade de Iguatu, na região Centro-Sul do Estado, recebeu na manhã desta quinta-feira (16), uma comitiva da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) para acomapnhar o andamento das obras de instalação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ao todo, serão 30 leitos implatados no Município que concentra hoje, o segundo maior número de óbitos (04) em consequência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

A secretária executiva de Vigilância em Saúde, Josenilia Gomes, pontuou que o objetivo da visita é "observar in loco como estão os preparativos para implantação dos leitos". Ela diz ser fundamental que o Governo do Estado se "aproprie dessa realidade de perto" para, assim, o suporte ofertado seja promissor. Ainda conforme Josenilia, as obras no Município estão "em estado bem avançado". A expectativa, segundo avaliou a comitiva, é de que os dez leitos instalados no Hospital Regional do Iguatu (HRI), fiquem prontos na próxima semana.

Coronavírus: com 100% das unidades ocupadas, 48 pessoas estão na fila por leitos de UTI no Ceará

"Dependemos só de alguns ajustes e da chegada dos equipamentos da China que foram adquiridos pelo Governo do Estado", pontuou o prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor. O gestor estimou o funcionamento em até cinco dias.

Serão instalados 30 leitos de UTI em Iguatu Foto: Wandenberg Belém

Além do HRI, a comitiva também visitou o Hospital São Vicente e a Casa de Saúde e Maternidade Agenor Araújo que devem receber, cada um, dez leitos. Na primeira unidade, os trabalhos estão em fase final. "A partir de domingo as UTIs estão prontas para uso", garantiu o diretor-presidente do hospital, Márcio Rodrigues.

O segundo, no entanto, ainda depende de um estudo técnico para instalação de 10 leitos de campanha. O Deputado Estadual, Agenor Araújo estima que, em até 48 horas, "seja emitido um laudo para dar início a instalação". Josenilia Gomes observa que diante da instalação e regulação destes leitos, o Governo do Estado vai conseguir "diminuir os vazios assistenciais que existem no interior".

Ela ressalta que a Covid-19 age rapidamente sem dar margem para que o paciente grave seja transferido para Capital cearense. "É fundamental o rápido atendimento, por isso estamos equipando as cidades do interior", conclui. A comitiva visita, ainda nesta semana, as cidades de Icó, também no Centro-Sul, e Juazeiro do Norte, na região no Cariri.