Inmet prevê pancadas de chuvas e trovoadas no Ceará nesta sexta-feira (12)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre o risco de pancadas de chuvas e trovoadas em todas as regiões do Ceará nesta sexta-feira (12). As precipitações devem registrar entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm ao dia.

A chuva deve começar a atingir o Estado ainda na noite desta quinta-feira (11) e durar até 7h da manhã desta sexta, segundo o Instituto. Além disso, os ventos podem chegar a 60 km por hora.

O uso de celulares ligados à tomada deve ser evitado durante a chuva. O Instituto orienta, ainda, que a população evite se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento.