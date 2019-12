Incêndio florestal de grandes proporções ameaça área de preservação em Boa Viagem

Um incêndio florestal considerado de "grandes proporções" atinge o município de Boa Viagem, na região do Sertão Central, há seis dias. O fogo se espalhou rapidamente e causou danos a forragens e cercados em cinco comunidades do Município. A Defesa Civil informou que, ao todo, foram cerca de três mil hectares atingidos pelas chamas. Os estragos podem ser ainda maiores caso o incêndio chegue a Serra da Borracha, uma área de preservação onde fica localizado um importante sítio arqueológico, com figuras rupestres pré-históricas.

O coordenador da Defesa Civil de Boa Viagem, Ivandir Silva, informou que, apesar de controlado, os riscos de o fogo se alastrar ainda existem. “O perigo maior é depois das 13 horas. Se o fogo chegar até a Serra da Borracha pode ir para outros municípios também”, pondera. “Na segunda-feira choveu um pouco e havia a expectativa de as chamas apagarem, mas no dia seguinte o incêndio atingiu maiores proporções e chegou em uma reserva de proteção natural”, explicou Silva.

Combate

O coordenador estadual do Ibama no Ceará, Kurtis Bastos, esclaresceu que trata-se de um incêndio florestal de “grandes proporções”, que pode afetar áreas de preservação protegidas por lei. “Os fatores de comportamento do fogo [vegetação, meteorológicos e relevo] serão observados no reconhecimento pela brigada”, explicou Bastos, mas “a gente já identificou muitos focos de calor na serra”, finalizou.

Neste sentido, uma equipe composta por 15 brigadistas do Prevfogo, centro especializado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de agentes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Boa Viagem, está atuando na tentativa de debelar o fogo. Eles se concentram no Assentamento Holanda, que fica próximo ao local da maior incidência, que serve como ponto de apoio dos agentes.

Apesar de as ações de combate ao fogo terem sido iniciadas no último domingo, as localidades de Bom Desejo, Ipiranga, Barra dos Moreiras, Assentamento Holanda e Bela Aliança foram afetadas.