Incêndio em mata atinge caminhão que passava na BR-116, em Russas

Uma carreta com carga de madeira pegou fogo, na tarde desta quinta-feira (8), na entrada do município de Russas, no Ceará.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após passar por um trecho onde estava ocorrendo foco de incêndio, a parte traseira foi atingida pelas chamas e pegou fogo. O motorista só percebeu quando estava no Km 164 da rodovia. Ele parou o veículo e acionou o Corpo de Bombeiros para que as chamas fossem debeladas.

Ainda de acordo com a PRF, não houve feridos e a via não precisou ser interditada.