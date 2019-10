Incêndio em barraca assusta clientes e funcionários às margens do Rio Acaraú, em Santa Quitéria

Um incêndio consumiu toda a estrutura de uma barraca de palha às margens do Rio Acaraú, em Santa Quitéria. O estabelecimento, localizado no distrito de Macaraú, oferece serviços de bar e restaurante aos visitantes do local. No momento das chamas, clientes e funcionários estavam na barraca, mas todos conseguiram sair rapidamente, não havendo feridos.

Uma testemunha que filmou a ocorrência relatou que as chamas tiveram início por um acidente na cozinha, quando batatas foram despejadas em uma fritadeira quente e o fogo respingou no teto de palha que cobre a estrutura.

Toda a barraca foi queimada pelo fogo em poucos minutos. As chamas cessaram sozinhas logo depois e não foi preciso chamar o Corpo de Bombeiros.