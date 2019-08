Incêndio em área de vegetação em Várzea Alegre é controlado após duas horas

O incêndio que atingiu uma área de vegetação próximo ao bairro Senharol, no município de Várzea Alegre na noite desta segunda-feira (26), foi controlado após duas horas. O fogo se espalhou rapidamente pela mata e ameaçou as residências de moradores da área. Não houve feridos.

Conforme o tenente-coronel Nijair Pinto, do Corpo de Bombeiros de Iguatu, uma guarnição foi enviada ao local e os trabalhos ficaram concentrados na área residencial. Os moradores tentaram controlar o fogo para proteger as casas antes da chegada dos bombeiros.

"Não foi tão grave quanto nós imaginávamos, está tudo sob controle", afirmou o tenente-coronel.

As áreas de pasto e vegetação foram as mais afetadas pelo fogo. A Defesa Civil do Município estima que cerca de 50 hectares de mata e pasto foram atingidos durante o incêndio.

A Defesa Civil e os moradores da área foram ao local mais atingido pelo incêndio, na manhã desta terça-feira, para apagar pequenos focos do fogo.