Incêndio de grandes proporções atinge região de divisa entre Ceará e Piauí

Um incêndio de grandes proporções atinge a região no limite entre os municípios de Parambu, no Ceará e Pimenteiras, no Piauí, na manhã deste sábado (14). As chamas no local iniciaram ainda na quinta-feira (12) e estão atingindo propriedades particulares de ambos os estados.



De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará, uma operação conjunta entre equipes das corporações Tauá (CE) e Picos (PI) contiveram os primeiros focos de incêndio, registrados na região durante a última quinta-feira (11). Neste sábado, a equipe de Picos foi novamente acionada para para debelar novas áreas atingidas.