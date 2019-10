Incêndio atinge vegetação e moradores são retirados de casa, em Limoeiro do Norte

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Comunidade de Córrego do Feijão, em Limoeiro do Norte, neste sábado (12). Idosos e crianças tiveram que deixar preventivamente suas casas por causa da fumaça que se espalhou pela região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as residências não chegaram a ser atingidas pelo fogo, que se concentrou em uma área de vegetação seca. Equipes de profissionais da saúde da prefeitura estiveram no local prestando assistência com pelo menos duas ambulâncias.

A prefeitura de Limoeiro do Norte enviou um caminhão pipa para ajudar no abastecimento do carro dos bombeiros, que foi ao local realizar o combate às chamas.