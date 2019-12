Incêndio atinge parte interna do Planetário de Sobral na noite desta quarta-feira (25)

A parte interna do Planetário da Praça do Patrocínio, referência para observação astronômica localizada em Sobral, na região Norte, foi atingida por um incêndio na noite desta quarta-feira (25). Segundo a Prefeitura, no momento do ocorrido, apenas o funcionário que realiza o controle do prédio estava no local. Os danos foram apenas materiais e ainda estão sendo levantados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h30 e se deslocou ao local do incidente. “Chegamos ao local e tinha uma guarnição da Polícia Militar e outra da Guarda Municipal. A energia estava desligada e entramos na edificação em busca de chamas. Tinha apenas um curto-circuito em equipamentos não identificados em virtude da falta de visibilidade no local”, informou o Tenente Costa Silva, responsável pela ocorrência.

Por se tratar de um imóvel de responsabilidade municipal, a edificação ficou sob os cuidados da Guarda Municipal de Sobral. Em nota, a Prefeitura informou que “está apurando as causas do incêndio” e que “os danos foram apenas materiais”. Ainda segundo a nota, a Prefeitura “providenciará a restauração do local, que se encontra fechado para visitação”.

Planetário

O Planetário da Praça do Patrocínio foi inaugurado em 29 de maio de 2015, data alusiva aos 96 anos da comprovação da teoria da relatividade do cientista Albert Einstein. O equipamento recebeu um investimento total de cerca de R$ 5 milhões para construção e aquisição de maquinário e conta com uma cúpula de projeção de 10 metros de diâmetro, com 84 assentos. A estrutura é referência para pesquisa científica no Estado.