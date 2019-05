Incêndio atinge carreta em Tianguá; veja vídeo

Um incêndio atingiu uma carreta na manhã deste sábado (4), no município de Tianguá, na Região da Ibiapaba, no Ceará. De acordo com a 1ª Companhia de Bombeiros – 1ª Cia/3º BBM de Sobral, o acidente ocorreu na pista de subida, sentido Sobral/Tianguá.

O Corpo de Bombeiros confirmou o incidente e afirmou que as chamas foram controladas por moradores da região.



A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) afirmou que ninguém se feriu no acidente e que uma pane elétrica pode ter provocado as chamas.