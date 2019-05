Imóvel histórico deve ser reconstruído em Juazeiro do Norte

A fachada da casa de Juvêncio Santana, primeiro juiz de Juazeiro do Norte, deve voltar a fazer parte do cenário visual da cidade, após ter sido demolida em dezembro de 2018. Um termo para garantir a reconstrução do imóvel histórico foi firmado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e deve ser cumprido em até 90 dias úteis.

Localizado na rua São José, ao lado da Casa Museu do Padre Cícero, o imóvel constituía um exemplar da arquitetura do início do século XX, tendo sido construído em um terreno doado pelo Padre Cícero, que era amigo do juiz Juvêncio. O imóvel histórico foi demolido pelo atual proprietário, violando as regras de proteção ao patrimônio arquitetônico e histórico do Município.

No termo, o dono do imóvel se compromete em não alterar a fachada do prédio, conforme a planta arquitetônica original, em futuras reformas na edificação. O proprietário também deve buscar readquirir portas e janelas originais da fachada demolida e reutilizá-las na reconstrução.

Entre as medidas para a obra, será fixada na nova fachada uma placa com resumo histórico e arquitetônico sobre o imóvel demolido, em português e inglês. Um dispositivo tecnológico QR Code também disponibilizará um estudo histórico da Secretaria Municipal de Cultura.

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) se comprometeu a fiscalizar tecnicamente a construção da fachada para garantir que siga a planta arquitetônica. O descumprimento das cláusulas do acordo acarretará em multa diária no valor de cinco mil reais.