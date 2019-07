Imagem da Santa Ceia é furtada de igreja em Juazeiro do Norte

Uma imagem da Santa Ceia foi furtada do altar da capela Nossa Senhora Rainha da Paz em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Fiéis ficaram assustados com o crime, que aconteceu no último fim de semana.

O articulador da capela, Pedro Aurélio, disse que o suspeito, após o furto, colocou outros quadros no lugar para tentar esconder o crime.

"Eu recebi uma mensagem perguntando se sabia do sumiço do quadro da capela e eu disse que não sabia. Fiquei assustado porque é um quadro que tem valiosidade para a capela. Eu vim aqui e perguntei para outras meninas e também não sabiam." relatou Pedro.

De acordo com Maria do Rosário, tesoureira do conselho da capela, o quadro tem um grande valor sentimental para os frequentadores da igreja.

"A comunidade inteira tem amor por essa capela. Isso é muito preocupante. A gente ficou muito triste. O valor dele é acima do dinheiro", disse a tesoureira.

A Polícia de Juazeiro do Norte vai investigar o caso.