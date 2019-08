Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará, deve apresentar revestimento original após reforma 

As obras de reconstrução da Igreja do Céu, ponto turístico de Viçosa do Ceará, na chapada da Ibiapaba, iniciaram hoje (1º). A escultura do Cristo Redentor, que fica no topo da Igreja, e a torre que sustentava a estátua foram as mais atingidas e desabaram no último dia 31 de março. O templo já apresentava falhas na estrutura, detectadas em laudo feito em outubro de 2018.

O plano de reconstrução vai acontecer em três etapa. A primeira, iniciada hoje, será de estabilização das fundações, seguida da reconstrução da Torre e do Cristo, em setembro. Posteriormente, a obra será finalizada com os acabamentos e instalações elétricas. A obra deve durar três meses. A previsão de entrega é para o dia 1º de novembro.

Por se tratar de uma Igreja histórica, inaugurada em 1938, o plano de reconstrução vai preservar o projeto original. Nas obras, o que mais chama atenção é o atual revestimento do templo, hoje feito em pedras, que voltará a apresentar suas formas originais. “Serão retirados esse revestimento de pedras, que não é original, ela vai voltar o revestimento argamassado, com coloração branca”, aponta o professor Esequiel Mesquita.

A reabilitação da Igreja do Céu está sob o comando do Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Estruturas (Lareb). Foto: Lareb/UFC

A reabilitação da Igreja do Céu está sob o comando do professor de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará (UFC), Esequiel Mesquita, que também é coordenador do Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Estruturas (Lareb). A Prefeitura de Viçosa do Ceará e a Diocese de Tianguá, que comanda a paróquia da cidade, estão em parceria para ofertar o financiamento das obras.

“Os projetos foram todos elaborados a partir de uma pesquisa histórica e ela respeita os traços originais da igreja e serão mantidos”, ressalta Esequiel. Para garantir a manutenção da originalidade, o Lareb acompanha todas as etapas da reconstrução.