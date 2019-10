IFCE Umirim abre duas vagas para professores substitutos com salários de até R$ 5 mil

O Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus de Umirim, está com duas vagas abertas para professores substitutos. O salário inicial varia de R$ 3.130 a R$ 5.831, dependendo da formação do aprovado.

As oportunidades são para as línguas portuguesa e inglesa com regime de trabalho de 40 horas semanais e contratação por tempo determinado de, pelo menos um ano, podendo ser renovado. As inscrições acontecem exclusivamente por meio da internet até o dia 27 de outubro.

O processo seletivo constará de prova de desempenho didático e de títulos, a primeira com data prevista para o período entre 19 e 22 de novembro. Para efetuar a inscrição, o candidato deve preencher o requerimento, imprimir a guia de recolhimento da taxa e efetuar o pagamento de R$ 150. Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, o interessado que atenda aos critérios descritos no edital deve acessar no link nos dias 24 ou 25/10.

São atribuições dos professores contratados prestar serviços didático-pedagógicos tais como: ministrar aulas teóricas, práticas e teórico-práticas, elaborar, aplicar e corrigir provas e outros instrumentos de avaliação dos educandos.

