IFCE oferta quase 3 mil vagas em cursos técnicos em 23 municípios do Ceará

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) lançou edital com 2.950 vagas em cursos técnicos gratuitos em 23 unidades da instituição em várias regiões do estado. Existem oportunidades em áreas como edificações, eletrotécnica, agropecuária, informática, eventos, manutenção automotiva, meio ambiente e outros.

As unidades contempladas são as seguintes:

Boa Viagem

Canindé

Caucaia

Cedro

Crateús

Crato

Guaramiranga

Horizonte

Iguatu

Itapipoca

Jaguaribe

Jaguaruana

Juazeiro do Norte

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Paracuru

Pecém

Quixadá

Tabuleiro do Norte

Tauá

Tianguá

Umirim.

O edital engloba as formas de cursos técnicos oferecidas pelo IFCE: integrado (o aluno cursa o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo), concomitante (o aluno faz o curso técnico no IFCE e o ensino médio em outra escola) e subsequente (modalidade voltada para quem já terminou o ensino médio).

Processo de seleção

O processo seletivo será realizado em fase única, que consistirá da análise do histórico escolar. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico, até 25 de novembro de 2019.

Para conferir todas as informações relativas à documentação de inscrição, acesse cronogramas e leia a íntegra do edital, acesse também a página do processo seletivo.