IFCE de Tauá seleciona professores substitutos de Língua Portuguesa e Sistemas de Computação

O campus de Tauá do Instituto Federal do Ceará (IFCE) lançou um edital para seleção de professores substitutos. São ofertadas uma vaga na área de Língua Portuguesa e uma vaga na área de Sistemas de Computação. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento de formulário disponibilizado no endereço eletrônico, de 24 de janeiro a 2 de fevereiro.

Após enviar o formulário, o candidato necessita imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 150, em qualquer agência bancária ou lotérica, até o dia 3 de fevereiro. Para solicitar isenção da taxa de inscrição, o candidato deve acessar o endereço https://esolis.ifce.edu.br/ de 24 a 28 de janeiro e preencher o requerimento eletrônico; são pré-requisitos: estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ser membro de família de baixa renda.

Processo seletivo

O processo seletivo será composto por Prova de Desempenho Didático, realizada no campus de Tauá, e Prova de Títulos. O calendário contendo as datas, locais e horários de realização das Provas de Desempenho Didático será divulgado até o dia 11 de fevereiro no site Q-Seleção.

O contrato dos candidatos classificados será celebrado no regime de trabalho de 20 ou 40 horas e terá vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogado