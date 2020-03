IFCE de Tauá produz máscaras de proteção para profissionais da saúde do Município

Para contribuir no enfrentamento à Pandemia do Covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus, uma iniciativa do Instituto Federal do Ceará (IFCE) em Tauá, no Sertão dos Inhamuns, deve entregar 50 protetores de rosto a profissionais de saúde do Município.

O material começou a ser produzido na última terça-feira (24) e deve ser entregue na próxima semana aos profissionais do Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, localizado em Tauá. Cada unidade leva em média uma hora para ser produzida.

O trabalho está sendo feito pelo setor de Tecnologia da Informação e pelo Laboratório de Eletromagnetismo do Campus por meio da tecnologia da impressora 3D. Os protetores seguem um modelo disponibilizado na internet por uma empresa sueca.

O diretor-geral do IFCE de Tauá, José Alves Neto, conta que a ideia surgiu para minimizar o impacto da Pandemia. “Quando começamos a ver as movimentações das instituições de ensino, pensamos em como contribuir”, ressalta.

Equipamento de Proteção Individual

O material faz parte do Equipamento de Proteção Individual (EPI), que deve ser utilizado pelos profissionais da saúde no enfrentamento ao vírus, e deve ser utilizado como complemento às máscaras do tipo N95.

O modelo é o mais indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis, com capacidade de filtração e resistência a materiais particulados. A eficiência da máscara chega a ser de 95%. Já as peças produzidas em Tauá devem proteger a região dos olhos e, assim, diminuir o risco de contágio.

Além de diminuírem as chances de contágio, os protetores podem ser higienizados, o que permite a reutilização do material, diferente das máscaras descartáveis.