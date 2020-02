IFCE de Juazeiro do Norte inicia campanha para coleta de óleo de cozinha usado

Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e, ainda, contribuir com um projeto social, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), no campus de Juazeiro do Norte, iniciou nesta segunda-feira (10) a campanha de coleta de óleo de cozinha usado. Quando jogado no ralo da pia, o material pode contaminar até 25 mil litros de água.

As doações serão destinadas ao Instituto Monsenhor Murilo, da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores. A instituição sem fins lucrativos acolhe pessoas em situação de rua. Para transformar o material em uma fonte de renda, uma parceria entre o Instituto e uma empresa de sabão da região do Cariri garante a doação de R$800 a cada 1000 litros de óleo arrecadado. O valor é usano nas despesas básicas da instituição.

O coletor que receberá o óleo ficará próximo ao Restaurante Acadêmico (RA) do campus de Juazeiro do Norte. A unidade fica localizada na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, 1646, no bairro Planalto. O objetivo da ação é fazer com que a comunidade acadêmica, alunos e moradores se motivem a realizar a coleta de óleo em suas residências, evitando, com isso, o descarte inadequado e contribuindo com uma ação social.

É recomendado que o doador leve o material em uma garrafa PET.