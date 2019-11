IFCE abre vaga para professor substituto com salários de R$ 3.449,83 no campus de Morada Nova

O IFCE está com uma vaga aberta para professor substituto no campus de Morada Nova, no Vale do Jaguaribe. A oportunidade é para área de Engenharia de Transporte,

subárea de planejamento e de operações. O contrato se dará por tempo determinado por um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O salário inicial varia de R$ 2.236,31 a R$ 3.449,83, dependendo da formação do aprovado.

As inscrições ocorrem pela internet até 30 de novembro, devendo o candidato preencher o formulário e efetuar o pagamento da taxa de R$ 150 (ver condições para isenção).

Provas e resultado

A seleção ocorrerá por meio de provas de desempenho didático, prevista para o período entre os dias 18 e 20 de novembro, e de títulos. Os candidatos classificados além do número de vagas disponibilizadas neste edital poderão ser aproveitados por outras unidades do IFCE, para a mesma subárea que restou classificado, caso surjam novas oportunidades, observadas a ordem de classificação e a vigência do processo seletivo.