Idoso perde controle do carro e atropela dois guardas municipais e outras três pessoas em Crateús

Um acidente com um carro terminou com cinco pessoas atropeladas, sendo dois guardas municipais, na manhã desta segunda-feira (4) em Crateús, no sertão cearense. A ocorrência foi causada por um idoso que perdeu o controle da direção e subiu a calçada, onde as vítimas estavam.

Segundo o Comandante da Guarda Municipal de Crateús, inspetor Gomes, no momento do incidente havia uma fila de pessoas aguardando atendimento de uma casa lotérica na Rua Dom Pedro II, para conseguir o auxílio emergencial oferecido pelo Governo Federal. Os agentes de segurança estavam no local para auxiliar no controle dos beneficiários e garantir a ordem, já que o município também recebe uma grande quantidade de moradores de cidades vizinhas para esse tipo de situação.

O motorista vinha da cidade vizinha de Poranga. De acordo com Inspetor Gomes, ele tem problemas cardíacos e se encaminhava para o hospital onde realiza hemodiálise. O homem passou mal e acabou jogando o veículo contra as pessoas. A polícia ainda realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado à delegacia para esclarecimentos e, em seguida, ao hospital.

Um dos agentes atingidos ainda encontra-se hospitalizado e sofreu uma fratura no crânio, mas já se encontra estável e consciente. O outro teve escoriações leves.

Uma mulher, residente no distrito de Açude Realejo fraturou o braço. Um homem do distrito de Sucesso também sofreu uma lesão no crânio. Um outro homem, vendedor ambulante que trabalhava no local, teve escoriações leves. Os três foram atendidos, mas já receberam alta.