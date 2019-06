Idoso de 79 anos morre após ser atacado por abelhas em Santana do Cariri

Um idoso de 79 anos morreu na tarde desta segunda-feira (3) após ser atacado por um enxame de abelhas no município de Santana do Cariri, na Região do Cariri.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso, identificado como Francisco Cisnando Leite, de 79 anos, foi achado por moradores deitado no matagal e com o corpo coberto de abelhas. O ataque ocorreu no sábado (1º) no distrito de Inhumas.

Os moradores o socorreram e o colocaram dentro do uma ambulância. Ele foi encaminhado para um hospital da cidade do Crato, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do idoso foi levado para Juazeiro do Norte e deve ser liberado para velório e sepultamento no fim da manhã desta terça.