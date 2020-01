Idoso de 69 anos fica ferido após colisão entre carro e caminhão em Quixadá

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão carregado de bovinos deixou um idoso de 69 anos ferido no quilômetro 89 da rodovia estadual CE-359, em Quixadá, no interior do Ceará, por volta das 11h desta quarta-feira (15). O carro que o idoso dirigia ficou completamente destruído O motorista do caminhão não ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atendeu a ocorrência, o idoso, identificado como Antônio Ribeiro de Azevedo, ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido para um hospital na região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local do acidente. Os animais que estavam no caminhão não tiveram ferimentos.