Idoso cai em poço de 6 metros de profundidade e é resgatado com vida em Limoeiro do Norte

Um idoso de 68 anos foi resgatado após cair em um poço de aproximadamente seis metros de profundidade, por volta das 9h20 desta quarta-feira (24), na localidade de Córrego de Areia, em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará.

Idoso é resgatado após cair em poço de seis metros de profundidade em Limoeiro do Norte (Foto: VC Repórter)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, José Jurandir de Lima fazia serviços de reparo no poço quando se desequilibrou e caiu. A vítima estava consciente e se queixava de dores na coluna quando bombeiros chegaram ao local do acidente.

Segundo o sargento Marceliano, da 2ª companhia do Corpo de Bombeiros de Limoeiro do Norte, ao chegarem ao local, equipes de resgate realizaram procedimento de imobilização da coluna cervical da vítima para evitar fraturas.

A vítima foi retirada do poço sem ferimentos graves e conduzida para o Hospital Regional de Limoeiro do Norte Diocleciano Lima Verde.