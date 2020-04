Idosa é resgatada com vida de casa após incêndio causado por vela em Nova Russas

Uma idosa foi resgatada com vida de dentro de uma casa durante um incêndio ocorrido na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Tamarindo, em Nova Russas, no Ceará. O fogo foi causado por uma vela que caiu em cima de uma cama. Uma mulher e duas crianças conseguiram sair do local sem ferimentos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, moradores informaram para policiais que passavam pelo local que havia uma idoda de 74 anos presa dentro da residência em chamas. Os agentes precisaram entrar por uma casa vizinha para jogar baldes com água para conter o fogo.

Com as chamas controladas, os policiais entraram no imóvel e encotraram a idosa debruçada sobre um móvel. Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar onde permaneceu em observação por ter inalado fumaça. O estado de saúde não foi divulgado.