Idosa com câncer terminal se casa em capela de hospital após 23 anos de união com o marido

Um casal que mora em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, oficializou o casamento religioso após 23 anos juntos, no último domingo (4). A esposa, dona Maria de Lourdes, de 81 anos, passa por um estágio avançado de câncer no útero, que já atacou, também, fígado e intestino. Ela está internada em Barbalha, municipio próximo, há 20 dias.

O marido, seu Cícero Rosa, tem 54 anos e é agricultor. Ele juntou as famílias dos dois noivos, cerca de 10 vizinhos e alguns profissionais do Hospital São Vicente de Paula, onde Maria de Lourdes está internada, para arquitetar o matrimônio, que foi realizado na capela do hospital. "A sensação é boa, é especial. Além de tudo, estar diante de Deus. Ele jamais poderia deixar de fazer um desejo, um pedido dela. Ela já está em estado terminal, e é um desejo que eu também tinha", afirma seu Cícero.

"Há anos, eu pedi pra casar e ela não quis. Depois, ela queria e eu disse 'não dá certo ainda'. Agora, os planos não são meus, os planos são de Deus, Ele escolhe a hora certa e o momento certo", completa o, agora, marido.

Dona Maria de Lourdes, já em cadeira de rodas, vestiu-se de noiva, com direito a véu e buquê, e realizou o sonho de, religiosamente, selar a união já existente há mais de 23 anos com seu Cícero.

A cerimônia contou, ainda, com música e marcha nupcial. Foi curta e teve a presença das pessoas mais próximas ao casal. Após o casamento, dona Maria de Lourdes segue internada no Hospital São Vicente de Paula. Nesta quarta-feira (7), 20 dias se completam da internação.