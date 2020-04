ICMBio registra nascimento de mais de 120 filhotes de tartaruga em Jericoacoara

As areias de Jericoacoara, no litoral leste do Ceará, foram palco de nascimentos há muito aguardados pela equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que atua no Parque Nacional de Jericoacoara. Ontem (23), técnicos e voluntários do Programa de Voluntariado registraram a eclosão de ovos de tartaruga marinha em um ninho que vinha sendo monitorado desde o início de março.

“Ao todo, foram encontrados restos de 140 ovos, dos quais 128 filhotes nasceram espontaneamente durante a madrugada”, informou o Instituto. “O ninho foi aberto, para verificação, pela Analista Ambiental Alessandra Fontana, que encontrou um filhote ainda vivo, e um ovo que, ao ser retirado, a tartaruguinha nasceu em sua mão”. No início do mês, a equipe do ICMBio mapeou a desova no local, conhecido como Ponta da Pedra, próximo à Praia da Malhada.

Além dos já eclodidos, foram encontrados 12 ovos que não finalizaram seu desenvolvimento. A ação contou, ainda, com a participação dos voluntários Cid Costa Neto e Hudson Bianckinni. Técnicos do órgão ouvidos pela reportagem no início do mês comentaram que, apesar do topônimo de "toca de tartaruga", o local ainda registra poucas desovas.

Desova

As desovas no Parque podem ser observadas de novembro a junho. No período, as fêmeas sobem à praia e cavam a areia para deixar seus ovos. Geralmente, cada fêmea deposita cerca de 120 ovos e utilizam as nadadeiras posteriores e dianteiras para cobrir e esconder o ninho, processo que deixa a tartaruga vulnerável à caça e à predação. “Os rastros deixados na areia indicam o local do ninho e facilitam tanto o monitoramento quanto a proteção das desovas”, explica o ICMBio.

O órgão adverte que a iluminação artificial, como faróis de veículos e flashes de câmeras, além da aproximação de pessoas ou veículos no momento da desova, atrapalham o processo e afugentam as tartarugas. “Visitante, ao avistar uma tartaruga ou seus rastros no parque, por favor faça contato com a equipe da unidade. Não use faróis altos em direção ao animal e não se aproxime dele durante a nidificação”. O visitante pode entrar em contato pelo telefone 61-2028-9833 ou por redes sociais.

Pandemia

Desde março, estão suspensas as visitações públicas nas Unidades de Conservação Federais. No Ceará, os parques nacionais de Jericoacoara e Ubajara estão adotando a medida. A decisão foi amparada na Portaria de 3 de fevereiro, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Também em março, um decreto municipal impediu a entrada de visitantes na Vila.

Com a restrição apresentada, mais animais voltaram ao local. É o caso de aves observadas nas lagoas em trechos onde veículos de visitantes costumavam passar.