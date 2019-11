Icapuí recebe evento de economia solidária e agricultura familiar a partir desta quinta-feira (14)

O município de Icapuí, no litoral leste do Estado, receberá a VI Mostra de Produtores e Empreendedores a partir desta quinta-feira (14). A expectativa é que cinco mil pessoas participem das atividades. A abertura contará com a palestra e relato de experiência da Rede Cearense de Economia Solidária. A partir do segundo dia, também haverão exposições de produtos artesanais de cerca de 90 produtores e empreendedores da agricultura familiar.

O objetivo da Feira é fortalecer as atividades produtivas, com foco na economia solidária e fomento ao empreendedorismo local. A Feira traz na programação palestras sobre empreendedorismo feminino e atividades culturais e artísticas locais. Além disso, durante os dias de evento acontecerá a Expozaga Brasil, uma exposição itinerante de Luiz Gonzaga, com 300 objetos usados pelo “Rei do Baião”.

Serviço

Quinta-feira (14)

III Encontro de Mulheres Empreendedoras de Icapuí: de 8h às 12h, no Auditório da Secretaria de Educação

- Palestras 1: Empreendedorismo feminino. Desafios e Possibilidades no Mundo Contemporâneo - Apresentação da Experiência da Rede Cearense de Economia Solidária;

- Palestra 2: “Empreendedorismo Feminino e caminhos para elaboração de Políticas Públicas voltadas à Economia Solidária, com a professora Victória Régia;

- Exposição Expozaga Brasil, no Mercado de Artesanato (a partir das 18h).

Sexta-feira (15)

Amostra-feira–Exposições, oficinas e Prestação de Serviços: de 7h30 às 12h

- Feira de economia solidária e agricultura familiar;

- Exposição agropecuária (Bovino de leite, ovinos e caprinos);

- Exposição da Aquicultura e pesca (lagosta, peixes e camarão);

- Atendimentos a produtores rurais;

- Prestação de serviços à população;

- Apresentações culturais com atrações de repentistas.

Tarde e Noite (17h a 00h20)

VI Amostra de produtores e Empreendedores de Icapuí

- Amostra-Feira de economia solidária e agricultura familiar;

- Oficina de formação rural- Bovinocultura de leite (manejo alimentar);

- Apresentações culturais e teatrais;

- Oficinas gastronômicas e da pecuária;

- Sanfoneiros e violeiros;

- Exposição; Expozaga Brasil;

- Atrações musicais banda de forró pé de serra.

Sábado (16)

Exposições, Oficinas e Prestação de Serviços: 7h30 às 12h

- Feira de economia solidária e agricultura familiar;

- Exposição agropecuária (Bovino de leite, ovinos e caprinos, aves);

- Exposição da Aquicultura e pesca (lagosta, peixes e camarão);

- Exposição agropecuária (Bovino de leite, ovinos e caprinos);

- Atendimentos a produtores rurais;

- Prestação de serviços à população;

- Apresentações culturais com atrações de repentistas e animação local.

Tarde e Noite (15h à 24h)

VI Amostra de produtores e Empreendedores de Icapuí;

- Amostra-Feira de economia solidária e agricultura familiar;

- Exposição Expozaga;

- Oficinas gastronômicas e da pecuária;

- Apresentações culturais;

- Sanfoneiros e violeiros;

- Apresentação musical regional.

A Mostra acontecerá no Centro do Município.