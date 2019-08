Ibama diz que 'não existem requisitos mínimos' para transferência de ursos de Canindé

Uma ação protocolada na última quinta-feira (15) pela Justiça de Canindé determinou que o Zoológico São Francisco de Canindé emita um novo laudo técnico para transferência dos ursos-pardos Dimas e Kátia. A juíza Tassia Fernanda de Siqueira pediu, também, a prisão do Superintendente do Ibama e multa no valor de R$ 10 mil por hora caso a medida não seja cumprida. Contudo, o chefe da divisão técnica do órgão, Miller Holanda Câmara, disse que ainda “não existem requisitos mínimos para a licença”.

O Ibama alega, ainda, que não recebeu o parecer técnico anterior e que por isso, não foi possível autorizar o transporte dos animais. Sobre isso, informou que irá esclarecer o caso ainda hoje (19).

Justiça

A Ação Civil Pública diz que, após o novo laudo, o Ibama tem o prazo de 48 horas para cumprir a decisão. A liminar alega que o órgão recebeu o Guia de Trânsito Animal (GTA) em junho, mas “descumpriu a determinação” de expedir o documento, necessário para o transporte dos ursos para o santuário de animais Rancho dos Gnomos, em Joanópolis, no interior de São Paulo.

A Superintendência do Meio Ambiente (Semace), responsável pelos animais, informou que publicará nota sobre o caso ainda esta semana. O Zoológico São Francisco de Canindé ainda não informou se o novo parecer médico já está pronto.