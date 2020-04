Hospital Regional Norte recebe doações domiciliares para preencher estoque de leite materno

Devido à pandemia da Covid-19, o Banco de Leite do Hospital Regional Norte, em Sobral, apresentou queda na arrecadação de leite materno em março. As doações atendem bebês internados nas unidades de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) e de Cuidados Intermediários (Ucinca). A necessidade mensal para as duas unidades é de 40 litros de leite. Normalmente, o volume recebido é de 16L a 18L por mês. Em março, no entanto, essa média foi reduzida para 6 litros.

“A doação é essencial para salvar a vida dos bebês que estamos acompanhando nas neonatais. Atualmente, 70% das crianças pesam menos de 1,5 Kg”, ressalta a coordenadora do Banco de Leite Humano do HRN, Samara de Andrade. O material é essencial para ganho de peso dos recém-nascidos. “Nosso estoque está acabando. Por conta da pandemia, preparamos equipes exclusivas para realizar as visitas domiciliares”.

Para assegurar a qualidade do material doado e o bem-estar das crianças, a equipe do Banco de Leite toma todas as medidas necessárias de higienização. Antes de ser distribuído às crianças, o leite passa por um rigoroso processo de qualidade.

Doação

O leite materno é considerado um alimento completo e importante para a segurança alimentar dos recém-nascidos. No caso de prematuros e das crianças internadas nas UTIs Neonatais, o alimento assegura a recuperação em menor tempo. “Doar leite materno é um gesto que salva vidas. Qualquer quantidade é importante”, garante Samara Andrade.

Podem doar mulheres que estejam amamentando e sejam saudáveis, não fumem, não façam uso de álcool ou outras drogas, e que não utilizem medicamentos que interfiram na amamentação. Também é fundamental que a doadora deseje e faça seu cadastro de doadora de leite humano no HRN. Durante a triagem, a mulher deverá apresentar documento de identificação com foto, a caderneta de gestante com resultados de exames ou passar por testes na triagem.

Banco de Leite do HRN

Telefone: (88) 3677-9467