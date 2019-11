Hospital Regional Norte, em Sobral, promove Campanha de Doação de Sangue nesta quarta-feira (13)

O Hospital Regional Norte (HRN) realiza, nesta quarta-feira (13), a terceira Campanha de Doação de Sangue neste ano. A ação ocorre no ambulatório do HRN, das 8h às 18h, com expectativa de superar 100 bolsas de sangue coletadas. A ação ocorre em alusão ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, data comemorada no dia 25 de novembro com o objetivo de sensibilizar para a importância da doação, além de homenagear quem já é doador.

“Nós acreditamos na responsabilidade social e no compromisso de salvar vidas”, pontua Iara Pinto, coordenadora o Serviço Social do HRN. Ainda segundo a médica, "uma única doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas". Isso acontece porque o sangue é dividido em diferentes componentes como: hemácias, plaquetas, plasma e outros. Durante o ano, a unidade hospitalar realiza campanhas nos meses de fevereiro, junho e novembro.

A doadora Jamila Maria Azevedo Aguiar, enfermeira que atua no HRN e decidiu entrar na campanha de doação, classifica o momento como gratificante. “Uma oportunidade de salvar vidas, um gesto de solidariedade. Estou muito feliz de participar e acredito que teremos boas doações”, ressalta. O intervalo de doação para homens é de dois meses (máximo de quatro doações em um ano) e para mulheres é de três meses (máximo de três doações no período de um ano).

Doação

Os interessados em realizar a doação precisam estar saudáveis, pesar acima de 50 Kg e estar bem alimentados no momento da doação, evitando alimentos gordurosos pelo menos quatro horas antes do processo. Além disso, o recomendado é que o voluntário tenha dormido pelo menos seis horas no último intervalo de 24 horas.

O doador também precisa apresentar documento oficial de identidade com foto e ter entre 16 e 69 anos.

É preciso lembrar que quem já foi diagnosticado com hepatite após os 11 anos de idade não pode doar. Além disso, mulheres grávidas ou que estejam amamentando e pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite, sífilis e doença de Chagas, também não podem ser doadores.