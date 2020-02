Hospital Regional Norte, em Sobral, altera horários de visitas para otimizar tempo. Veja mudanças

Com o intuito de otimizar o fluxo de visitantes e minimizar o tempo de espera, o Hospital Regional Norte (HRN), localizado no município de Sobral, alterou os horários de visitas a pacientes de alguns setores da unidade. As mudanças ocorrem no horário da tarde, já os horários e regras de visita no turno da noite permanecem os mesmos.

Segundo a gerente do Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC), Sabrina Becker, as mudanças são benéficas aos pacientes e familiares "Nosso objetivo é organizar melhor o fluxo, já que o volume de visitas é muito grande, e que os visitantes possam ser melhor atendidos. A mudança foi pensando com base em uma necessidade deles", avalia.

A partir de agora, pacientes que estiverem há pelo menos 24h no pós-operatório poderão receber um visitante no horário de 17h às 18h. Além disso, serão abertas visitas pelo período da manhã para pacientes sem acompanhantes nas enfermarias de clínica médica e clínica cirúrgica. Cada pessoa poderá receber uma visita, com duração de 3h, de 09h às 12h.

Alterações

Nas emergências, o paciente adulto em observação breve receberá um visitante no horário de 15h às 16h e outro de 20h às 21h. No caso da emergência pediátrica, será permitido um visitante, de 14h às 15h, e outro de 20h às 21h. Já os setores de intermediária adulto I e II poderão receber três visitantes, de 16h às 17h e um de 20h às 21h.

No eixo de internação, pacientes da UTI adulto receberão três visitantes, de 16h às 17h, e um de 20h às 21h. Na UTI Pediátrica serão permitidas duas pessoas à tarde, de 16h às 17h, e uma visita por turno dos pais.

Todo o setor de Neonatologia terá visitantes de 14h30 às 15h30. Além disso, UTI e UCI Neonatal poderão receber um visitante (familiar) - no caso do Neonatal Canguru, serão dois visitantes (familiares). O pai pode visitar o filho nos serviços da Neonatologia, de 7h às 21h.

Clínica pediátrica e eixo obstétrico contarão com dois visitantes nos horários de 14h às 15h e outros dois de 20h às 21h. Na pediatria, o pai pode visitar o filho de 7h às 21h. Na maternidade, o acesso é livre a companheiro/esposo de 7h às 21h.

Clínica médicas e cirúrgicas também terão dois visitantes nos horários de 15h às 16h e dois de 20h às 21h.