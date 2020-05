Hospital Regional de Sobral oferece atendimento psicológico a familiares de pacientes internados

A busca por acompanhamento psicológico durante a pandemia tem aumentado na região Norte do Estado. Para suprir essa demanda, pacientes com quadro suspeito, seus familiares e profissionais da saúde que atuam na unidade podem recorrer ao serviço de psicologia do Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral. Os atendimentos são feitos de forma presencial ou pela internet. Ao todo, cinco psicólogos estão atuando na assistência.

Para os familiares de pacientes internados em setores fechados do HRN, como na UTI Adulto, UTI Covid-19 e UTI Pediátrica, o atendimento está sendo feito por chamada de vídeo, por conta do risco da contaminação. Já para acompanhantes de internos e pacientes de outros setores, o atendimento psicológico é presencial. O serviço social e a equipe do setor informam a existência da consulta e fazem a marcação do atendimento.

Profissionais

Segundo a coordenadora da psicologia do HRN, Raíza Ribeiro, a demanda dos profissionais da saúde também vem aumentado, com questões relativas à pandemia, medos e angústia relacionadas a sua saúde e de familiares. “Diante dessa situação, a saúde mental do trabalhador é bastante afetada. O Serviço de Psicologia vem observando essas demandas e angústias e entende que seu bem-estar está relacionado diretamente a sua atuação e saúde”, pontua.

Serviço

A ação é realizada pelo Serviço de Psicologia e do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), com o apoio da direção da unidade hospitalar do HRN. Para ter acesso à consulta, é necessário entrar em contato com o SESMT e fornecer dados como nome e telefone para que a equipe de psicologia possa realizar os agendamentos.

Contato: (88) 3677-9300