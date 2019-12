Hospital Público de Caririaçu usa papelão para imobilizar fratura exposta de criança

Uma criança internada no Hospital Maternidade Geraldo Lacerda Botelho, em Caririaçu, na Região Metropolitana do Cariri, teve a perna imbibilizada com um pedaço de papelão após dar entrada na unidade, no último domingo (1). A criança sofreu uma fratura exposta e só passou pelo engessamento na terça-feira (3), quando foi transferida ao Hospital Infantil Estephânia Rocha Lima, em Juazeiro do Norte.

Segundo a direção do hospital de Caririaçu, a referência para ortopedia se concentra na cidade vizinha. “A gente fica dependendo da liberação da Secretaria de Juazeiro do Norte”, informou um dos profissionais. Ainda segundo ele, “o hospital é um pronto-atendimento, não especializado em urgência e emergência, e por isso tinha poucos imobilizadores.”

Instrumentos Médicos

A unidade conta com aproximadamente dez imobilizadores, utilizados para atendimento de adultos e crianças. “Por ser no final de semana, a gente não tinha os imobilizadores usados nas crianças. Quando a equipe vai pegar um acidente, eles [instrumentos] acabam indo pros hospitais junto com o paciente e a gente só pega uma semana depois, mais ou menos”, explica o funcionário.

Segundo o hospital, o atendimento deveria ser feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas “a demora em chegar ao local” faz com que o serviço seja realizado na unidade a fim de atender a população. A direção pontua, ainda, que “a imobilização pode ser feita com papelão ou outro material” e que “nunca houve nenhum outro problema” deste tipo.