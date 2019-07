Homem tenta atravessar açude e morre afogado em Acopiara

Um homem morreu afogado em um açude no Sítio de Paus de Leite, no município de Acopiara, na noite desta segunda-feira (22). Segundo moradores, a vítima, identificada como Aldemir Matos Soares, 32, tinha ingerido bebida alcoólica antes de nadar.

De acordo com o coronel Nijair Araújo, do Corpo de Bombeiros da região, as buscas começaram às 18 horas após os familiares notarem a ausência de Aldemir Matos. O corpo foi encontrado no açude por um morador da região às 19h45.

Os mergulhadores responsáveis pelas buscas informaram que o açude tinha, pelo menos, cinco metros de profundidade. Segundo o coronel Nijar Araújo, há uma suspeita que Aldemir Matos tenha tentado atravessar a barragem sozinho, mas durante o percuso teve um esgotamento físico e não conseguiu chegar ao outro lado. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para a retirada do corpo.