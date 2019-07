Homem morre soterrado enquanto construía viveiro para camarões em Itaiçaba

Um homem morreu soterrado enquanto trabalhava na escavação de um terreno para a construção de um viveiro de camarões, na zona rural de Itaiçaba. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (22).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Aracati, que atendeu a ocorrência, José Elineudo da Silva, de 31 anos, morreu por falta de ar, depois de ter parte do corpo enterrada. Outras pessoas também operavam no local, mas conseguiram escapar do soterramento.

A retirada do corpo da vítima demorou cerca de 20 horas e precisou de uma retroescavadeira devido à densidade do material. As chuvas que caíram durante o dia na região deixou a área molhada, o que dificultou o resgate.