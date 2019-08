Homem morre engasgado durante café da tarde no Cariri

Um homem de 49 anos morreu depois de se engasgar tomando café com pão na sala de casa, na tarde desta sexta-feira (2), no Bairro Independência, no Crato.

De acordo com a sobrinha da vítima, a socorrista Beatriz Gonçalves, o tio, identificado como José Ricardo Gonçalves estava lanchando quando começou a tossir bastante. Ela tentou fazer uma manobra de desengasgo, mas percebeu que José começou a ficar sem fôlego e o levou para uma unidade hospitalar.

Os médicos tentaram fazer uma manobra de desengasgo, procedimento que tem como objetivo desobstruir as vias aéreas, mas o homem não resistiu e morreu na unidade hospitalar.

Michael Santana, médico intervencionista orienta aos pacientes que em casos como este o principal é manter a calma e logo em seguida acionar o socorro o mais rápido possível.