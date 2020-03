Grupo de jovens é atingido por descarga elétrica de raio em bar em Viçosa; vídeo

Um grupo de quatro jovens, com idades entre 16 e 18 anos, ficaram feridos ao serem atingidos por uma descarga elétrica, provocada por um raio, na localidade de Cachoeira de Pirapora, no município de Viçosa, na Região Norte do Ceará, na tarde deste sábado (14).

As vítimas, que estavam em um bar da região, foram levadas para o Hospital Municipal de Viçosa. Três delas continuam na unidade de saúde, em observação, e outro foi encaminhado para Sobral.

As informações foram repassadas pelo Hospital Municipal de Viçosa. Conforme a unidade, o estado de saúde das três vítimas é estável, mas elas devem continuar internadas. Não há informações sobre o estado de saúde do jovem encaminhado para Sobral.