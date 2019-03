Grupo cristão feminino tem Carnaval diferente em Guaramiranga ao refletir sobre fé e espiritualidade

Dez mulheres do Grupo de Crescimento Esmeraldas, pertencente à Comunidade Cristã Videira, saíram de Fortaleza para realizar um encontro diferente na serra de Guaramiranga nesta segunda-feira (4). Reunidas em círculo, elas promoveram um piquenique regado a discussões sobre fé, espiritualidade e experiências pessoais.

“É uma reunião em que fazemos o estudo da Bíblia, seguido de oração, reflexão e partilha de vida”, detalha a líder do grupo, a analista de sistemas Bárbara Lima, de 35 anos. “Para nós, é sempre um momento de fortalecimento espiritual e humano, tendo em vista que nos enriquece bastante a troca de olhares sobre a vida levando em conta nosso cotidiano enquanto mulheres”.

A ideia, segundo as participantes, é exatamente fazer com cada uma seja escuta atenta da outra, estreitando os laços e unindo forças para rezar pela humanidade. “Especialmente no Carnaval, período muito agitado, estudamos muito o amor ao próximo por meio de Deus”, complementa Bárbara, sublinhando ainda que as reuniões acontecem semanalmente sem lugar fixo, geralmente na casa das próprias integrantes, com a maleabilidade de se realizar em lugares diferentes, como na serra.

Novidade

A auxiliar administrativa Fernanda Freitas, de 35 anos, participa pela primeira vez do encontro e diz que se sentiu atraída pela ideia de comunhão proposta pelo grupo. “Vale por mim a questão da amizade. Nunca pensei em conhecê-las e acabei ganhando nove amigas”, comemora.

Já a veterana Noira Paccini, de 48 anos, afirma que o que vivencia nas reuniões são “momentos transformadores na vida. É uma mulher que vai ajudando a outra e isso é sempre muito precioso”.