Granja tem a maior chuva do Ceará pelo 2º dia consecutivo

Granja foi o município que mais registrou chuvas no Ceará entre quarta-feira (15) e o início da manhã desta quinta-feira (16), segundo o balanço diário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A cidade teve 72 milímetros de precipitações.

Outras duas maiores aconteceram em municípios locaizados na Região da Ibiapaba: Graça (49 milímetros) e Reriutaba (45 milímetros). Também choveu na Região Metropolitana de Fortaleza. Em São Gonçalo do Amarante foram computados 45 milímetros.

Com as chuvas, o temperatura fica mais ameno. Na manhã desta quinta-feira, os termômetros marcaram 20ºC. Internautas enviaram registros de chuvas no início da manhã no município. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Guaramiranga para tarde e noite desta quarta é de tempo nublado com pancadas de chuva. Mínima de 20ºC e máxima de 33ºC.

De acordo com a Funceme, há nesta quarta, nuvens mais significativas, associadas à chuva, sobre o oceano Atlântico próximo a costa do Norte do Nordeste brasileiro. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuva no norte do Nordeste, no período de fevereiro a maio, atua, próximo ao Ceará. A ZCIT são nuvens que circulam a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul.

Previsão para os próximos dias

Quinta-feira (16):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva no faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturite.

Sexta-feira (17):

Predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Sábado (18):

Predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Granja (posto: Granja) : 72.0 mm Graça (posto: Graca) : 49.0 mm São Gonçalo do Amarante (posto Sede) : 45.0 mm Reriutaba (posto Amanaiara) : 45.0 mm Barroquinha (posto Barroquinha) : 43.2 mm São Gonçalo do Amarante (posto Siupe) : 39.0 mm Itatira (posto Lagoa do Mato) : 33.5 mm Itapipoca (posto Itapipoca) : 28.2 mm Martinópole (posto Martinopole) : 28.0 mm São Gonçalo do Amarante (posto São Goncalo do Amarante) : 27.0 mm

Açudes em situação crítica

Foram registrados aportes em 20 açudes, destacando-se os açudes Angicos, General Sampaio, Jaburu I, Pentecoste e Taquara. Apesar deste último aporte, o Ceará tem 33 açudes com volume morto e outros 12 considerados secos. Nenhum açude sangrou em 2020. O Castanhão, principal reservatório a abastecer a Grande Fortaleza, tem apenas 2,61% da capacidade máxima. Já o Orós, segundo maior açude do estado, tem 5,02% do volume máximo. O Banabuiú, outro importante açude, está com aporte de apenas 6,14%.